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Боржники Одещини за комунальні послуги — скільки людей не можуть собі дозволити сплатити за світло

31 липня 2024 09:37
Верзілова Єлизавета - редактор
Одещина має понад 14 тис. боржників за комуналку: деталі
Людина вираховує комунальні. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Понад 14 тис. українців на Одещині мають борг перед державою за комунальні послуги, але найбільше неплатників зосереджено у Дніпропетровській та Харківській областях. Загалом, від початку повномасштабної війни в Україні боргів за комуналку побільшало на третину. 

По це Новини.LIVE дізнались з даних сервісу Опендатабот.

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Борги українців за комуналку

Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області — понад 100 тис. проваджень або 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом Харківська та Донецька область — 94,8 тис. та 79,7 тис. відповідно.

Боржники за комунальні послуги в Україні
Де найбільше боржників. Фото: Опендатабот

Одещина ж має 14,8 тис. боржників та посідає 13-ту сходинку у рейтингу. Найменше споживачів, які не сплатили за комунальні послуги мешкає на Тернопільщині — 3,6 тис. українців.

Які рахунки не сплачують частіше всього

Більше третини — 36,9% — від усіх боргів становить несплата за опалення — 258,8 тис. На другому місці зі значним відривом знаходяться борги за водопостачання — 18,6% або 130,2 тис. А замикають трійку борги за світло — 67,9 тис. або 9,7%.

За які ще комунальні послуги боргують українці:

  • Житлове обслуговування — 67,1 тис. або 9,6%;
  • Газопостачання — 59,7 тис. або 8,5%;
  • Вивіз відходів — 7,6 тис. або 1,1%;
  • Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тис боргів.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни в Україні діяв мораторій на примусове стягнення та відключення від мереж боржників по комуналці. У 2024 році цей мораторій було скасовано. Наразі обмеження діє лише у випадку, якщо будинок споживача був пошкоджений внаслідок бойових дій.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, в Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%. 

Ми також писали, що клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть переплатити за природний газ у липні 2024 року. Щоб цього уникнути, споживачі блакитного палива повинні знати певні правила.

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