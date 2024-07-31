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Должники Одесчины за коммунальные услуги — сколько людей не могут позволить себе оплатить свет

31 июля 2024 09:37
Верзилова Єлизавета - редактор
У Одесской области более 14 тыс. должников за коммуналку: детали
Человек рассчитывает коммунальные. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Более 14 тыс. украинцев в Одесской области имеют долг перед государством за коммунальные услуги, но больше всего неплательщиков сосредоточено в Днепропетровской и Харьковской областях. В общем, с начала полномасштабной войны в Украине долгов за коммуналку стало больше на треть.

По этому Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Как изменялось количество долгов. Фото: Опендатабот

Долги украинцев за коммуналку

Больше всего должников проживает в Днепропетровской области — более 100 тыс. производств или 14,3% от общего количества. Далее по рейтингу Харьковская и Донецкая область - 94,8 тыс. и 79,7 тыс. соответственно.

Должники за коммунальные услуги в Украине
Где больше должников. Фото: Опендатабот

Одещина же имеет 14,8 тыс. должников и занимает 13-е место в рейтинге. Меньше всего потребителей, не оплативших коммунальные услуги, проживает в Тернопольской области — 3,6 тыс. украинцев.

Какие счета не платят чаще всего

Более трети — 36,9% — от всех долгов составляет неуплата за отопление — 258,8 тыс. На втором месте со значительным отрывом находятся долги за водоснабжение — 18,6% или 130,2 тыс. А замыкают тройку долги за свет — 67 ,9 тыс. или 9,7%.

За какие еще коммунальные услуги задолжали украинцы:

  • Жилищное обслуживание — 67,1 тыс. или 9,6%;
  • Газоснабжение — 59,7 тыс. или 8,5%;
  • Вывоз отходов — 7,6 тыс. или 1,1%;
  • Еще в 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Это около 109 тыс. долгов.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине действовал мораторий на принудительное взыскание и отключение от сетей должников по коммуналке. В 2024 году этот мораторий был упразднен. В настоящее время ограничение действует только в случае, если здание потребителя было повреждено в результате боевых действий.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%.

Мы также писали, что клиенты газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" могут переплатить за природный газ в июле 2024 года. Чтобы этого избежать, потребители голубого топлива должны знать определенные правила.

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