У Одесской области более 14 тыс. должников за коммуналку: детали

Человек рассчитывает коммунальные. Фото: Новини.LIVE

Более 14 тыс. украинцев в Одесской области имеют долг перед государством за коммунальные услуги, но больше всего неплательщиков сосредоточено в Днепропетровской и Харьковской областях. В общем, с начала полномасштабной войны в Украине долгов за коммуналку стало больше на треть.

По этому Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Долги украинцев за коммуналку

Больше всего должников проживает в Днепропетровской области — более 100 тыс. производств или 14,3% от общего количества. Далее по рейтингу Харьковская и Донецкая область - 94,8 тыс. и 79,7 тыс. соответственно.

Где больше должников. Фото: Опендатабот

Одещина же имеет 14,8 тыс. должников и занимает 13-е место в рейтинге. Меньше всего потребителей, не оплативших коммунальные услуги, проживает в Тернопольской области — 3,6 тыс. украинцев.

Какие счета не платят чаще всего

Более трети — 36,9% — от всех долгов составляет неуплата за отопление — 258,8 тыс. На втором месте со значительным отрывом находятся долги за водоснабжение — 18,6% или 130,2 тыс. А замыкают тройку долги за свет — 67 ,9 тыс. или 9,7%.

За какие еще коммунальные услуги задолжали украинцы:

Жилищное обслуживание — 67,1 тыс. или 9,6%;

Газоснабжение — 59,7 тыс. или 8,5%;

Вывоз отходов — 7,6 тыс. или 1,1%;

Еще в 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Это около 109 тыс. долгов.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине действовал мораторий на принудительное взыскание и отключение от сетей должников по коммуналке. В 2024 году этот мораторий был упразднен. В настоящее время ограничение действует только в случае, если здание потребителя было повреждено в результате боевых действий.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%.

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