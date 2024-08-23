Вирок для жителя Одещини: чоловік

Судовий процес в Україні. Ілюстративне фото: Волинські новини

На Одещині засудили 23-річного жителя Болградського району, який жорстоко вбив військовослужбовця. За вчинення цього злочину правопорушник проведе за ґратами сім років.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Весною 34-річний військовий приїхав з іншої області до Одещини. У місцевому барі він познайомився з підозрюваним. Після спільного вживання алкоголю, між ними спалахнула сварка.

На місці працювала поліція. Фото: Нацполіція

Місцевий раптово напав на військового, вдарив його кулаком по голові і збив з ніг. Коли потерпілий впав, чоловік не зупинився, а продовжив бити його ногами по голові. Після того, як військовий перестав подавати ознаки життя, нападник покинув місце злочину.

Затриманні й суд

Поліція швидко встановила особу загиблого і затримала підозрюваного у його орендованій квартирі в Подільську. Під час судового процесу обвинувачений визнав свою провину, але не зміг пояснити мотивів свого вчинку. Суд, розглянувши докази та матеріали справи, визнав його винним у вбивстві та призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.