Приговор для жителя Одесщины: мужчина

Судебный процесс в Украине. Иллюстративное фото: Волынские новости

В Одесской области осудили 23-летнего жителя Болградского района, который жестоко убил военнослужащего. За совершение этого преступления правонарушитель проведет за решеткой семь лет.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Весной 34-летний военный приехал из другой области в Одесскую область. В местном баре он познакомился с подозреваемым. После совместного употребления алкоголя между ними вспыхнула ссора.

На месте работала полиция. Фото: Нацполиция

Местный внезапно напал на военного, ударил его кулаком по голове и сбил с ног. Когда потерпевший упал, мужчина не остановился, а продолжил его бить ногами по голове. После того, как военный перестал подавать признаки жизни, нападавший покинул место преступления.

Задержание и суд

Полиция быстро установила личность погибшего и задержала подозреваемого в арендованной квартире в Подольске. В ходе судебного процесса обвиняемый признал свою вину, но не смог объяснить мотивы своего поступка. Суд, рассмотрев доказательства и материалы дела, признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.