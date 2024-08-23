Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Убил военнослужащего — суд вынес приговор жителю Одесчины arrow

Убил военнослужащего — суд вынес приговор жителю Одесчины

23 августа 2024 13:36
Верзилова Єлизавета - редактор
Приговор для жителя Одесщины: мужчина
Судебный процесс в Украине. Иллюстративное фото: Волынские новости
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области осудили 23-летнего жителя Болградского района, который жестоко убил военнослужащего. За совершение этого преступления правонарушитель проведет за решеткой семь лет.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступления

Весной 34-летний военный приехал из другой области в Одесскую область. В местном баре он познакомился с подозреваемым. После совместного употребления алкоголя между ними вспыхнула ссора.

Убийство военного в Одесской области, март 2024: на месте работают правоохранители
На месте работала полиция. Фото: Нацполиция

Местный внезапно напал на военного, ударил его кулаком по голове и сбил с ног. Когда потерпевший упал, мужчина не остановился, а продолжил его бить ногами по голове. После того, как военный перестал подавать признаки жизни, нападавший покинул место преступления.

Задержание и суд

Полиция быстро установила личность погибшего и задержала подозреваемого в арендованной квартире в Подольске. В ходе судебного процесса обвиняемый признал свою вину, но не смог объяснить мотивы своего поступка. Суд, рассмотрев доказательства и материалы дела, признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

Также важные новости дня по теме:

Одесса суд правосудие убийство тюрьма полиция Одесская область Новости Одессы военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:55 Возле Верховной Рады состоялась церемония поднятия флага Украины

13:47 Зеленский из Моди почтили память детей, которые погибли из-за российской агрессии

13:46 После уничтожения парома в порту "Кавказ" в Севастополе начались проблемы с топливом

13:38 Выгорела большая площадь — появились новые спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка" в России

13:36 Убил военнослужащего — суд вынес приговор жителю Одесчины

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:34 Партизаны "Атеш" разведали новую линию обороны пограничной службы ФСБ в Крыму

13:32 Выжили под завалами — в полиции показали, как парамедики спасали раненых супругов

13:31 Премия за уничтожение вражеской техники — сколько могут получить военные

13:30 На Солнце произошло восемь вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:24 В Казачьей Лопани продолжается разбор завалов — спасатели достали погибшую

13:55 Возле Верховной Рады состоялась церемония поднятия флага Украины

13:47 Зеленский из Моди почтили память детей, которые погибли из-за российской агрессии

13:46 После уничтожения парома в порту "Кавказ" в Севастополе начались проблемы с топливом

13:38 Выгорела большая площадь — появились новые спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка" в России

13:36 Убил военнослужащего — суд вынес приговор жителю Одесчины

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:34 Партизаны "Атеш" разведали новую линию обороны пограничной службы ФСБ в Крыму

13:32 Выжили под завалами — в полиции показали, как парамедики спасали раненых супругов

13:31 Премия за уничтожение вражеской техники — сколько могут получить военные

13:30 На Солнце произошло восемь вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:24 В Казачьей Лопани продолжается разбор завалов — спасатели достали погибшую

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту