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Махинации с ремонтами на 120 млн грн — в Одессе избежали растраты бюджета

23 августа 2024 12:58
Верзилова Єлизавета - редактор
Хищение бюджета Одессы на ремонтах школы: БЭБ разоблачило схему
Заказчик и подрядчик заключают договор. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе аналитики БЭБ разоблачили попытку растраты более 120 миллионов гривен из местного бюджета. Деньги должны пойти вроде бы на ремонт одной из городских школ, однако в соглашении обнаружили многочисленные нарушения.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе ТУ Бюро Экономической Безопасности.

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Детали схемы

Оказалось, что тендер на капремонт одной из школ в Одессе выиграло предприятие, не отвечавшее требованиям для проведения таких работ. Фирма, специализирующаяся на строительстве жилых помещений, не располагала необходимым оборудованием, персоналом и опытом для выполнения масштабного ремонта.

Хотели растратить 120 млн на ремонт школы в Одессе
Сообщение БЕБ. Фото: скриншот

Расторжение сделки

В результате работы аналитиков БЭБ договор заказчика с подрядчиком был расторгнут. Это позволило сберечь 120 млн грн в бюджете города.

Тендеры для учебных заведений Одессы

Мы писали, что в мае этого года Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на ремонт Одесской общеобразовательной школы №61, расположенной по ул. Академика Воробьева, 20/1. Тогда предварительная стоимость работ составила 120 375 900 гривен, однако впоследствии закупку отменили.

Махинации с ремонтами на 120 млн грн — в Одессе избежали масштабной растраты бюджета - фото 2
Отменена закупка. Фото: скриншот

Тогда победителем было определено ООО "Проектно-строительная компания "Альянс", которая согласилась приступить к работе за 120 274 600 грн.

Махинации с ремонтами на 120 млн грн — в Одессе избежали масштабной растраты бюджета - фото 3
Протокол раскрытия аукциона. Фото: скриншот

Однако вскоре на Prozorro объявили идентичную повторную закупку. Сейчас идет определение победителя, ведь участников теперь двое: ООО "Проектно-строительная компания "Альянс" и ООО "Инж-Строй". Хотя провозиция последнего была выше по цене, победителем снова выбрали "Альянс".

Махинации с ремонтами на 120 млн грн — в Одессе избежали масштабной растраты бюджета - фото 4
Объявление повторного аукциона. Фото: скриншот
Протокол раскрытия аукциона по ремонту школы в Одессе
Участники аукциона по ремонту школы в Одессе. Фото: скриншот

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13:46 После уничтожения парома в порту "Кавказ" в Севастополе начались проблемы с топливом

13:38 Выгорела большая площадь — появились новые спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка" в России

13:36 Убил военнослужащего — суд вынес приговор жителю Одесчины

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:34 Партизаны "Атеш" разведали новую линию обороны пограничной службы ФСБ в Крыму

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