Хищение бюджета Одессы на ремонтах школы: БЭБ разоблачило схему

Заказчик и подрядчик заключают договор. Иллюстративное фото: Freepik

В Одессе аналитики БЭБ разоблачили попытку растраты более 120 миллионов гривен из местного бюджета. Деньги должны пойти вроде бы на ремонт одной из городских школ, однако в соглашении обнаружили многочисленные нарушения.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе ТУ Бюро Экономической Безопасности.

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Оказалось, что тендер на капремонт одной из школ в Одессе выиграло предприятие, не отвечавшее требованиям для проведения таких работ. Фирма, специализирующаяся на строительстве жилых помещений, не располагала необходимым оборудованием, персоналом и опытом для выполнения масштабного ремонта.

Сообщение БЕБ. Фото: скриншот

Расторжение сделки

В результате работы аналитиков БЭБ договор заказчика с подрядчиком был расторгнут. Это позволило сберечь 120 млн грн в бюджете города.

Тендеры для учебных заведений Одессы

Мы писали, что в мае этого года Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на ремонт Одесской общеобразовательной школы №61, расположенной по ул. Академика Воробьева, 20/1. Тогда предварительная стоимость работ составила 120 375 900 гривен, однако впоследствии закупку отменили.

Отменена закупка. Фото: скриншот

Тогда победителем было определено ООО "Проектно-строительная компания "Альянс", которая согласилась приступить к работе за 120 274 600 грн.

Протокол раскрытия аукциона. Фото: скриншот

Однако вскоре на Prozorro объявили идентичную повторную закупку. Сейчас идет определение победителя, ведь участников теперь двое: ООО "Проектно-строительная компания "Альянс" и ООО "Инж-Строй". Хотя провозиция последнего была выше по цене, победителем снова выбрали "Альянс".

Объявление повторного аукциона. Фото: скриншот