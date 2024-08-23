Парень в Одесской области пострадал от взрыва: детали от полиции

В Одесской области пострадал подросток от взрыва. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Одесской области 14-летний парень попал в больницу в тяжелом состоянии в результате детонации боеприпаса. Опасный предмет подросток решил разобрать сам, что могло стоить ему жизни.

Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали события

В одном из сел Нерубайской территориальной общины 14-летний парень нашел боеприпас, вероятно, артиллерийский снаряд и забрал его домой. Вчера вечером подросток решил разобрать "находку", в результате чего произошел взрыв.

"В результате взрыва юноша получил минно-взрывные травмы, политравмы, закрытую черепно-мозговую травму, тяжелые травмы рук. Он госпитализирован, находится в тяжелом состоянии ", — сообщили в полиции.

Что изъяли правоохранители. Фото: Нацполиция

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы областной полиции. Из домовладения правоохранители изъяли найденные парнем предметы.

Действия полиции

Возбуждено уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. В рамках производства назначены экспертизы. Следствие продолжается. Устанавливаются все происшествия.