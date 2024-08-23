Хлопець на Одещині постраждав від вибуху: деталі від поліції

На Одещині постраждав підліток від вибуху. Ілюстративне фото: Нацполіція

В Одеській області 14-річний хлопець потрапив до лікарні у важкому стані у наслідок детонації боєприпасу. Небезпечний предмет підліток вирішив розібрати сам, що могло коштувати йому життя.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі події

В одному з сіл Нерубайської територіальної громади 14-річний хлопець знайшов боєприпас, ймовірно, артилерійський снаряд, та забрав його додому. Вчора ввечера підліток вирішив розібрати "знахідку", у результаті чого стався вибух.

"Унаслідок вибуху юнак отримав мінно-вибухові травми, політравми, закриту черепно-мозковуої травму, тяжкі травми рук. Він госпіталізований, знаходиться у важкому стані", — повідомили у поліції.

Що вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції. З домоволодіння правоохоронці вилучили знайдені хлопцем предмети.

Дії поліції

Розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. В рамках провадження призначені експертизи. Слідство триває. Встановлюються всі обставини події.