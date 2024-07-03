Загибель 15-річного підлітка на Одещині - поліція розслідує інцидент

Поліція розслідую деталі інциденту. Фото: Нацполіція

Сьогодні в Одеській області загинув 15-річний хлопець через необережне поводження з боєприпасами. Наразі на місці працюють правоохоронці для того, аби встановити усі обставини нещасного випадку.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі події

В одному з сіл Саф'янівської територіальної громади 15-річний хлопець приніс додому боєприпас, який знайшов у лісосмузі. Підліток вирішив розібрати знахідку на подвір'ї, проте предмет вибухнув. Це стало причиною пожежі, внаслідок якої хлопець загинув.

Місце події. Фото: Нацполіція

На місце події оперативно прибули вогнеборці, які ліквідували займання. Наразі там працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції. Вони встановлюють детальні обставини трагічного випадку.

Дії поліції

Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Поліція продовжує розслідування, щоб з'ясувати всі деталі цього інциденту.

Обіг зброї серед цивільних

Ми писали, що у Миколаївській області правоохоронці викрили одразу чотирьох зловмисників, які зберігали зброю. Троє з них діяли спільно та планували продавати боєприпаси на території регіону

Також ми повідомляли, що житель Ізмаїла займався незаконними оборудками з бойовими припасами. Молодика затримали одразу після того, як він продав дві гранати за п'ять тисяч гривень.



Додамо, що в Одеській області був затриманий 22-річний молодик, який зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї. В його оселі правоохоронці оперативно провели обшуки та вилучили усі небезпечні предмети.