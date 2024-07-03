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Смертельная находка — в Одесской области погиб подросток

3 июля 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Гибель 15-летнего подростка в Одесской области - полиция расследует инцидент
Полиция расследует детали инцидента. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня в Одесской области погиб 15-летний парень из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Сейчас на месте работают правоохранители для того, чтобы установить все обстоятельства несчастного случая.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали события

В одном из сел Сафьяновской территориальной громады 15-летний парень принес домой найденный в лесополосе боеприпас. Подросток решил разобрать находку во дворе, однако предмет взорвался. Это стало причиной пожара, в результате которого парень погиб.

Трагедия в Одесской области 3 июля
Место происшествия. Фото: Нацполиция

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, ликвидировавшие возгорание. Там работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы областной полиции. Они устанавливают подробные обстоятельства трагического случая.

Действия полиции

Возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Полиция продолжает расследование, чтобы узнать все детали этого инцидента.

Оборот оружия среди гражданских

Мы писали, что в Николаевской области правоохранители разоблачили сразу четырех злоумышленников, хранивших оружие. Трое из них действовали совместно и планировали продавать боеприпасы на территории региона.

Также мы сообщали, что житель Измаила занимался незаконными махинациями с боевыми припасами. Молодого человека задержали сразу после того, как он продал две гранаты за пять тысяч гривен.

Добавим, что в Одесской области был задержан 22-летний парень, хранивший у себя дома целый арсенал оружия. В его доме правоохранители оперативно провели обыски и изъяли все опасные предметы.

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