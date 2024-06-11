В Ізмаїлі молодика викрили на торгівлі зброєю - ГУНП

Поліцейські вилучили боєприпаси. Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили жителя Ізмаїла, який займався незаконними оборудками з бойовими припасами. Молодика затримали одразу після того, як він продав дві гранати — за ведення такого "бізнесу" тепер йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі діяльності

22-річний юнак шукав покупців на два корпуси ручних осколкових гранат та запали до них. Врешті-решт, коли "клієнт" знайшовся, то зловмисник продав боєприпаси за 5 тисяч гривень. Правоохоронці затримали його "на гарячому" та вилучили гранати й гроші, які він за них вилучив.

Зловмисник отримав гроші за продаж гранат. Фото: Нацполіція

Яке покарання

Молодику оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України у у придбанні, носінні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Оборудки з боєприпасами на Одещині

Раніше правоохоронці викрили 36-річного жителя Одещини у збуті боєприпасів. Чоловік намагався продати гранату разом із запалом до неї.

Також ми писали, що в Одеській області був затриманий 22-річний молодик, який зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї. В його оселі правоохоронці оперативно провели обшуки та вилучили усі небезпечні предмети.