Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Продавал гранаты по 2,5 тысячи гривен — в Измаиле задержали бизнесмена arrow

Продавал гранаты по 2,5 тысячи гривен — в Измаиле задержали бизнесмена

11 июня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Измаиле молодого человека разоблачили на торговле оружием - ГУНП
Полицейские изъяли боеприпасы. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские разоблачили жителя Измаила, занимавшегося незаконными сделками с боевыми припасами. Молодого человека задержали сразу после того, как он продал две гранаты — за ведение такого "бизнеса" теперь ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали деятельности

22-летний юноша искал покупателей на два корпуса ручных осколочных гранат и запалы к ним. В конце концов, когда "клиент" нашелся, злоумышленник продал боеприпасы за 5 тысяч гривен. Правоохранители задержали его "на горячем" и изъяли гранаты и деньги, которые он за них получил.

Полиция изъяла деньги
Злоумышленник получил деньги за продажу гранат. Фото: Нацполиция

Какое наказание

Молодому человеку объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины в приобретении, ношении, хранении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сделки с боеприпасами в Одесской области

Ранее стражи порядка разоблачили 36-летнего жителя Одесчины в сбыте боеприпасов. Мужчина пытался продать гранату вместе с запалом к ней.

Также мы писали, что в Одесской области был задержан 22-летний парень, хранивший у себя дома целый арсенал оружия . В его доме правоохранители оперативно провели обыски и изъяли все опасные предметы.

оружие
полиция
Одесса
Криминал
торговля
граната
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор