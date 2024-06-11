В Измаиле молодого человека разоблачили на торговле оружием - ГУНП

Полицейские изъяли боеприпасы. Фото: Нацполиция

Полицейские разоблачили жителя Измаила, занимавшегося незаконными сделками с боевыми припасами. Молодого человека задержали сразу после того, как он продал две гранаты — за ведение такого "бизнеса" теперь ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали деятельности

22-летний юноша искал покупателей на два корпуса ручных осколочных гранат и запалы к ним. В конце концов, когда "клиент" нашелся, злоумышленник продал боеприпасы за 5 тысяч гривен. Правоохранители задержали его "на горячем" и изъяли гранаты и деньги, которые он за них получил.

Злоумышленник получил деньги за продажу гранат. Фото: Нацполиция

Какое наказание

Молодому человеку объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины в приобретении, ношении, хранении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сделки с боеприпасами в Одесской области

Ранее стражи порядка разоблачили 36-летнего жителя Одесчины в сбыте боеприпасов. Мужчина пытался продать гранату вместе с запалом к ней.

Также мы писали, что в Одесской области был задержан 22-летний парень, хранивший у себя дома целый арсенал оружия . В его доме правоохранители оперативно провели обыски и изъяли все опасные предметы.