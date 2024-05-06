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На Одещині молодик зберігав арсенал боєприпасів — що загрожує

6 травня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині молодик зберігав арсенал боєприпасів — що загрожує
Правоохоронці затримали злочинця за оборудки зі зброєю. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці в Одеській області затримали молодика за незаконні оборудки з боєприпасами. Слідство виявило, що зловмисник зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці діяльності

Житель Знам'янської ОТГ зберігав вдома цілий арсенал боєприпасів. Слідство доки не встановило, звідки  22-річний молодик отримав зброю. Однак в його оселі правоохоронці оперативно провели обшуки та вилучили усі небезпечні предмети. 

Що вилучили під час обшуків

  • Три корпуси ручних осколкових гранат із запалами;
  • постріли уламкової гранати;
  • два снаряди;
  • майже тридцять набоїв. 
    Правоохоронці провели обшуки у зловмисника
    Боєприпаси, які вилучили поліцейські. Фотоколлаж: Нацполіція

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру у придбані, зберіганні бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за  ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до семи років. На час слідства зловмисник перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Оборудки з боєприпасами на Одещині

Ми раніше писали, що житель Одеської області вирішив прихопити із собою "трофеї" із зони бойових дій. Чоловік привіз додому цілий арсенал зброї, частину з якого згодом продав клієнту за 6,5 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що житель Одеської області знайшов на вулиці та зберігав удома гранати із запалами до них. Поліцейські затримали порушника та вилучили вибухонебезпечні предмети, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.

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