На Одещині чоловік продав цілий арсенал зброї, яку привіз з фронту — що загрожує

Житель Одещини привіз з фронту зброю. Фото: Нацполіція

Житель Одеської області вирішив прихватити із собою "трофеї" із зони бойових дій. Чоловік привіз додому цілий арсенал зброї, частину з якого згодом продав клієнту за 6,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Житель Великодальницької ОТГ привіз із зони бойових дій велику кількість боєприпасів:

дві гранати;

понад 500 грамів пластичної вибухової речовини;

майже 5 метрів вогнепровідного дроту;

три запали;

вісім капсулів-детонаторів;

три частини підривача.

Згодом чоловік вирішив продати увесь свій арсенал та підшукав покупця. Боєприпаси зловмисник збув "клієнту" за 6 500 гривень.

Що вилучили під час обшуків

Автомат та два магазини до нього;

приціл;

майже 70 набоїв різного калібру;

понад 100 грамів пороху.

Яке покарання загрожує

Торговцю зброєю оголосили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 КК України і карається позбавленням волі на строк до семи років.

Оборудки зі зброєю на Одещині

Раніше ми писали, що житель Одеської області знайшов на вулиці та зберігав удома гранати із запалами до них. Поліцейські затримали порушника та вилучили вибухонебезпечні предмети, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці затримали місцевого жителя, який незаконно збував вогнепальну зброю. Горе-бізнесмену загрожує до семи років в'язниці.