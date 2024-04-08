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Знайшов на вулиці цілий арсенал зброї — на Одещині викрили зловмисника

8 квітня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Знайшов на вулиці цілий арсенал зброї — на Одещині викрили зловмисника
Боєприпаси, які правоохоронці вилучили у чоловіка. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Житель Одеської області регулярно бив свою співмешканку, а до того ще й зберігав вдома цілий арсенал боєприпасів. Поліцейські затримали порушника та вилучили вибухонебезпечні предмети, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці злочину

Житель Курісовської ОТГ фізично знущався з своєї співмешканки, а також зберігав вдома набої та гранати. Жінка цього не витримала та звернулась до правоохоронців. Поліцейські провели огляд та виявили в автомобілі чоловіка 

  • вісім корпусів різних гранат;
  • вісім запалів;
  • 373 набої калібру 5,45 мм. 

Чоловік запевняв, що увесь свій арсенал він просто знайшов. 
 

Поліцейські вилучили у жителя Березівського району арсенал вибухових пристроїв та боєприпасів
Боєприпаси, які правоохоронці вилучили у чоловіка. Фото Нацполіція

Яке покарання загрожує

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру а ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України у придбані, зберіганні бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Окрім цього, порушника поставили на облік за вчинення домашнього насильства за за ч. 1 ст. 173-2  КУпАП.  Проте за це йому загрожує лише штраф до 340 грн.

Злочини на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці затримали місцевого жителя, який незаконно збував вогнепальну зброю. Горе-бізнесмену загрожує до семи років в'язниці.

Також ми писали, що що поліція викрила чоловіка, який вирішив збути гранату в центрі Білгород-Дністровського. Зловмисника затримали "на гарячому" під час продажу боєприпаса.

Одеса
зброя
домашнє насильство
граната
Одеська область
Кримінал
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