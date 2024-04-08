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Нашел на улице целый арсенал оружия — в Одесской области разоблачили злоумышленника

8 апреля 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Нашел на улице целый арсенал оружия — в Одесской области разоблачили злоумышленника
Боеприпасы, которые правоохранители изъяли у мужчины. Фото Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель Одесской области регулярно избивал свою сожительницу, а к тому же хранил дома целый арсенал боеприпасов. Полицейские задержали нарушителя и изъяли взрывоопасные предметы, теперь мужчине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности преступления

Житель Курисовской ОТГ физически издевался над своей сожительницей, а также хранил дома патроны и гранаты. Женщина этого не выдержала и обратилась в милицию. Полицейские провели осмотр и обнаружили в автомобиле мужчины:

  • восемь корпусов разных гранат;
  • восемь запалов;
  • 373 патрона калибра 5,45 мм.

Фигурант уверял, что весь свой арсенал он просто нашел.

Полицейские изъяли у жителя Березовского района арсенал взрывных устройств и боеприпасов
Боеприпасы, которые правоохранители изъяли у мужчины. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Полицейские сообщили мужчине о подозрении а ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины по приобретению, хранению боевых припасов, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Это преступление карается лишением свободы сроком до семи лет.

Кроме того, нарушителя поставили на учет за совершение домашнего насилия по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП. Однако за это ему грозит штраф до 340 грн.

Преступления в Одесской области

Напомним, что в Одессе правоохранители задержали местного жителя, незаконно сбывавшего огнестрельное оружие. Горе-бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.

Также мы писали, что полиция разоблачила мужчину, решившего сбыть гранату в центре Белгород-Днестровского. Злоумышленник был задержан "на горячем" во время продажи боеприпаса.

Одесса
оружие
домашнее насилие
граната
Одесская область
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