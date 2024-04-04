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Два карабіни за 17 тисяч — в Одесі викрили торговця зброєю

4 квітня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Два карабіни за 17 тисяч — в Одесі викрили торговця зброєю
Зброя, яку вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі правоохоронці затримали місцевого жителя, який незаконно збував вогнепальну зброю. Горе-бізнесмену загрожує до семи років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці злочину

Одесит зберігав у себе вдома вогнепальну зброю, а згодом вирішив її збути. Так, він продав своєму клієнту два самозарядні карабіни за 17 тисяч гривень. Подія сталась в Хаджибейському районі Одеси, де ділка затримали одразу після оборудки.

Що загрожує

Одеситу повідомили про підозру у придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 263 ККУ і карається позбавленням волі на строк до семи років. 

Оборудки зі зброєю на Одещині

Нагадаємо, що поліція викрила чоловіка, який вирішив збути гранату в центрі Білгород-Дністровського. Зловмисника затримали "на гарячому" під час продажу боєприпаса.

Також ми писали, що  поліцейські Одещини викрили двох чоловіків у незаконних оборудках з боєприпасами. Наразі обох затримали, їм загрожує позбавлення волі.

Одеса
зброя
в'язниця
Одеська область
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злочин
Нацполіція

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