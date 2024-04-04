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Два карабина за 17 тысяч — в Одессе разоблачили торговца оружием

4 апреля 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Два карабина за 17 тысяч — в Одессе разоблачили торговца оружием
Оружие, изъятое правоохранителями. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе правоохранители задержали местного жителя, незаконно сбывавшего огнестрельное оружие. Горе-бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности преступления

Одессит хранил у себя дома огнестрельное оружие, а впоследствии решил его сбыть. Таким образом, он продал своему клиенту два самозарядных карабина за 17 тысяч гривен. Событие произошло в Хаджибейском районе Одессы, где дельца задержали сразу после сделки.

Что угрожает

Одесситу сообщили о подозрении в приобретении, ношении, хранении и сбыте огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УКУ и наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Сделки с оружием в Одесской области

Напомним, что полиция разоблачила мужчину, решившего сбыть гранату в центре Белгород-Днестровского. Злоумышленник был задержан "на горячем" во время продажи боеприпаса.

Также мы писали, что полицейские Одесщины разоблачили двух мужчин в незаконных сделках с боеприпасами. Пока обоих задержали, им грозит лишение свободы.

Одесса
оружие
тюрьма
Одесская область
Новости Одессы
преступление
Нацполиция

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