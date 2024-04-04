Два карабина за 17 тысяч — в Одессе разоблачили торговца оружием
В Одессе правоохранители задержали местного жителя, незаконно сбывавшего огнестрельное оружие. Горе-бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Подробности преступления
Одессит хранил у себя дома огнестрельное оружие, а впоследствии решил его сбыть. Таким образом, он продал своему клиенту два самозарядных карабина за 17 тысяч гривен. Событие произошло в Хаджибейском районе Одессы, где дельца задержали сразу после сделки.
Что угрожает
Одесситу сообщили о подозрении в приобретении, ношении, хранении и сбыте огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УКУ и наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
Сделки с оружием в Одесской области
Напомним, что полиция разоблачила мужчину, решившего сбыть гранату в центре Белгород-Днестровского. Злоумышленник был задержан "на горячем" во время продажи боеприпаса.
Также мы писали, что полицейские Одесщины разоблачили двух мужчин в незаконных сделках с боеприпасами. Пока обоих задержали, им грозит лишение свободы.
Читайте Новини.LIVE!