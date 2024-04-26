В Одесской области мужчина продал целый арсенал оружия, которое привез с фронта — что угрожает

Житель Одесской области привез с фронта оружие. Фото: Нацполиция

Житель Одесской области решил прихватить с собой трофеи из зоны боевых действий. Муж привез домой целый арсенал оружия, часть из которого впоследствии продал клиенту за 6,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает прессслужба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Житель Великодальницкой ОТГ привез из зоны боевых действий большое количество боеприпасов:

две гранаты;

более 500 г пластического взрывчатого вещества;

почти 5 метров огнепроводной проволоки;

три запала;

восемь капсул-детонаторов;

три части взрывателя.

Впоследствии мужчина решил продать весь свой арсенал и подыскал покупателя. Боеприпасы злоумышленник сбыл "клиенту" за 6 500 гривен.

Что изъяли во время обысков

Автомат и два магазина к нему;

прицел;

почти 70 патронов разного калибра;

свыше 100 граммов пороха.

Какое наказание грозит

Торговцу оружием объявили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боевых запасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УК Украины и наказывается лишением свободы сроком до семи лет.

Сделки с оружием в Одесской области

Ранее мы писали, что житель Одесской области нашел на улице и хранил дома гранаты с энтузиазмом к ним. Полицейские задержали нарушителя и изъяли взрывоопасные предметы, теперь мужчине грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одессе правоохранители задержали местного жителя, незаконно сбывавшего огнестрельное оружие. Горе-бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.