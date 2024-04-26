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В Одесской области мужчина продал целый арсенал оружия, которое привез с фронта — что угрожает

26 апреля 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области мужчина продал целый арсенал оружия, которое привез с фронта — что угрожает
Житель Одесской области привез с фронта оружие. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель Одесской области решил прихватить с собой трофеи из зоны боевых действий. Муж привез домой целый арсенал оружия, часть из которого впоследствии продал клиенту за 6,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает прессслужба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Житель Великодальницкой ОТГ привез из зоны боевых действий большое количество боеприпасов:

  • две гранаты;
  • более 500 г пластического взрывчатого вещества;
  • почти 5 метров огнепроводной проволоки;
  • три запала;
  • восемь капсул-детонаторов;
  • три части взрывателя.

Впоследствии мужчина решил продать весь свой арсенал и подыскал покупателя. Боеприпасы злоумышленник сбыл "клиенту" за 6 500 гривен.

Что изъяли во время обысков

  • Автомат и два магазина к нему;
  • прицел;
  • почти 70 патронов разного калибра;
  • свыше 100 граммов пороха.

Какое наказание грозит

Торговцу оружием объявили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боевых запасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УК Украины и наказывается лишением свободы сроком до семи лет.

Сделки с оружием в Одесской области

Ранее мы писали, что житель Одесской области нашел на улице и хранил дома гранаты с энтузиазмом к ним. Полицейские задержали нарушителя и изъяли взрывоопасные предметы, теперь мужчине грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одессе правоохранители задержали местного жителя, незаконно сбывавшего огнестрельное оружие. Горе-бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.

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