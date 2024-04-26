В Одесской области мужчина продал целый арсенал оружия, которое привез с фронта — что угрожает
Житель Одесской области решил прихватить с собой трофеи из зоны боевых действий. Муж привез домой целый арсенал оружия, часть из которого впоследствии продал клиенту за 6,5 тысячи гривен.
Об этом сообщает прессслужба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидента
Житель Великодальницкой ОТГ привез из зоны боевых действий большое количество боеприпасов:
- две гранаты;
- более 500 г пластического взрывчатого вещества;
- почти 5 метров огнепроводной проволоки;
- три запала;
- восемь капсул-детонаторов;
- три части взрывателя.
Впоследствии мужчина решил продать весь свой арсенал и подыскал покупателя. Боеприпасы злоумышленник сбыл "клиенту" за 6 500 гривен.
Что изъяли во время обысков
- Автомат и два магазина к нему;
- прицел;
- почти 70 патронов разного калибра;
- свыше 100 граммов пороха.
Какое наказание грозит
Торговцу оружием объявили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боевых запасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 УК Украины и наказывается лишением свободы сроком до семи лет.
Сделки с оружием в Одесской области
Ранее мы писали, что житель Одесской области нашел на улице и хранил дома гранаты с энтузиазмом к ним. Полицейские задержали нарушителя и изъяли взрывоопасные предметы, теперь мужчине грозит лишение свободы.
Также мы сообщали, что в Одессе правоохранители задержали местного жителя, незаконно сбывавшего огнестрельное оружие. Горе-бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.
Читайте Новини.LIVE!