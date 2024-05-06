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В Одесской области молодой человек хранил арсенал боеприпасов — что угрожает

6 мая 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области молодой человек хранил арсенал боеприпасов — что угрожает
Правоохранители задержали преступника за сделки с оружием. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители в Одесской области задержали молодого человека за незаконные сделки с боеприпасами. Следствие обнаружило, что злоумышленник хранил у себя дома целый арсенал оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности деятельности

Житель Знаменской ОТГ хранил дома целый арсенал боеприпасов. Следствие пока не установило, откуда 22-летний парень получил оружие. Однако в его доме правоохранители оперативно провели обыски и изъяли все опасные предметы.

Что изъяли во время обысков

  • Три корпуса ручных осколочных гранат с задорами;
  • выстрела осколочной гранаты;
  • два снаряда;
  • почти тридцать патронов.
    Правоохранители провели обыски у злоумышленника
    Изъявшие полицейские боеприпасы. Фотоколлаж: Нацполиция

Что угрожает

Мужчине сообщили о подозрении в приобретении, хранении боевых припасов, взрывных устройствах без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком до семи лет. На время следствия злоумышленник находится под круглосуточным домашним арестом.

Сделки с боеприпасами в Одесской области

Мы раньше писали, что житель Одесской области решил прихватить с собой трофеи из зоны боевых действий. Мужчина привез домой целый арсенал оружия, часть из которого впоследствии продал клиенту за 6,5 тысячи гривен

Также мы сообщали, что житель Одесской области нашел на улице и хранил дома гранаты с энтузиазмом к ним. Полицейские задержали нарушителя и изъяли взрывоопасные предметы, теперь мужчине грозит лишение свободы.

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