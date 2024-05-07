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Граната всього за три тисячі — на Одещині викрили збут боєприпасів

7 травня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Граната всього за три тисячі — на Одещині викрили збут боєприпасів
Правоохоронці вилучили гранату у зловмисника на Одещині. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці викрили 36-річного жителя Одеської області у торгівлі боєприпасами. Чоловіка затримали під час того, як він намагався продати гранату разом із запалом до неї.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області

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Подробиці злочину

Житель Вигодянської ОТГ, що на Одещині, вирішив швидко збагатитися та збув гранату із запалом. За неї зловмисник виручив три тисячі гривень.  Проте поліцейські затримали ділка "на гарячому" під час оборудки — боєприпас та гроші у нього вилучили. Окрім цього, за місцем проживання правоохоронці виявили у чоловіка більше 200 набоїв різного калібру. 

Зберігав вдома понад 200 набоїв
Правоохоронці вилучили набої у злочинця. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру а ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За придбання, зберігання та збут боєприпасів без передбаченого законом дозволу йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Оборудки зі зброєю на Одещині

Нагадаємо, що правоохоронці в Одеській області затримали молодика за незаконні оборудки з боєприпасами. Слідство виявило, що зловмисник зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї.

Ми також писали, що житель Одеської області вирішив прихопити із собою "трофеї" із зони бойових дій. Чоловік привіз додому цілий арсенал зброї, частину з якого згодом продав клієнту за 6,5 тисяч гривень.

Додамо, що житель Одеської області знайшов на вулиці та зберігав удома гранати із запалами до них. Поліцейські затримали порушника та вилучили вибухонебезпечні предмети, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.

Одеса
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