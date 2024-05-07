Граната всего за три тысячи — в Одесской области разоблачили сбыт боеприпасов

Правоохранители изъяли гранату у злоумышленника в Одесской области. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Одесской области в торговле боеприпасами. Мужчину задержали во время того, как он пытался продать гранату вместе с запалом к ней.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности преступления

Житель Выгодянской ОТГ на Одесчине решил быстро обогатиться и сбыл гранату с запалом. За нее злоумышленник выручил три тысячи гривен. Однако полицейские задержали дельца "на горячем" во время сделки — боеприпас и деньги у него изъяли. кроме этого, по месту жительства правоохранители обнаружили у мужчины более 200 патронов разного калибра.

Правоохранители изъяли патроны у преступника. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении а ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. За приобретение, хранение и сбыт боеприпасов без предусмотренного законом разрешения ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сделки с оружием в Одесской области

Напомним, что правоохранители в Одесской области задержали молодого человека за незаконные сделки с боеприпасами. Следствие выяснило, что злоумышленник хранил у себя дома целый арсенал оружия.

Мы также писали, что житель Одесской области решил прихватить с собой трофеи из зоны боевых действий. Муж привез домой целый арсенал оружия, часть из которого впоследствии продал клиенту за 6,5 тысячи гривен.

Добавим, что житель Одесской области нашел на улице и хранил дома гранаты с запалами к ним. Полицейские задержали нарушителя и изъяли взрывоопасные предметы, теперь мужчине грозит лишение свободы.