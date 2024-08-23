Зовнішня реклама в Одесі: скорочується кількість конструкцій

В Одесі активно зменшують кількість рекламних конструкцій
В Одесі тривають заходи щодо суттєвого скорочення кількості рекламних конструкцій у місті. Так, вже прибрали більше половини білбордів вздовж Адміральського проспекту.
Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.
Менше реклами в Одесі
На Адміральському проспекті кількість конструкцій з рекламою знизилася на 60%. Раніше бам було встановлено 71стенд, з яких залишилось тепер лише 28.
Також у місті розпочато демонтаж великогабаритних рекламних конструкцій. Наразі вже демонтовано 139 щитів, а також усі реклами, розміщені на стовпах зовнішнього освітлення, включаючи афішні тумби.
Крім того, Управління реклами Одеської міської ради працює над розробкою 14 нових схем комплексного розміщення зовнішньої реклами. Загалом планують скоротити кількість таких конструкцій вполовину.
Ці заходи спрямовані на покращення естетичного вигляду міста та створення комфортного середовища для жителів та гостей Одеси.
Читайте Новини.LIVE!