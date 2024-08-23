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В Одесі активно зменшують кількість рекламних конструкцій

23 серпня 2024 11:52
Верзілова Єлизавета - редактор
Зовнішня реклама в Одесі: скорочується кількість конструкцій
Люди гуляють у ценрі Одеси. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі тривають заходи щодо суттєвого скорочення кількості рекламних конструкцій у місті. Так, вже прибрали більше половини білбордів вздовж Адміральського проспекту.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

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 На Адміральському проспекті кількість конструкцій з рекламою знизилася на 60%. Раніше бам було встановлено 71стенд, з яких залишилось тепер лише 28.

В Одесі стало менше реклами
Результати роботи на Адміральському проспекті. Фото: скриншот

Також у місті розпочато демонтаж великогабаритних рекламних конструкцій. Наразі вже демонтовано 139 щитів, а також усі реклами, розміщені на стовпах зовнішнього освітлення, включаючи афішні тумби.

Реклама в Одесі: міськрада скорочує кількість
В Одесі скоротили кількість реклами. Фото: скриншот

Крім того, Управління реклами Одеської міської ради працює над розробкою 14 нових схем комплексного розміщення зовнішньої реклами. Загалом планують скоротити кількість таких конструкцій вполовину.

Зовнішню реклами впорядкують в Одесі
Плани щодо зовнішньої реклами в Одесі. Фото: скриншот

Ці заходи спрямовані на покращення естетичного вигляду міста та створення комфортного середовища для жителів та гостей Одеси.

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12:59 Моді зустрівся із Зеленським у Києві — з'явилися перші кадри

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Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

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