Зовнішня реклама в Одесі: скорочується кількість конструкцій

Люди гуляють у ценрі Одеси. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Одесі тривають заходи щодо суттєвого скорочення кількості рекламних конструкцій у місті. Так, вже прибрали більше половини білбордів вздовж Адміральського проспекту.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

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На Адміральському проспекті кількість конструкцій з рекламою знизилася на 60%. Раніше бам було встановлено 71стенд, з яких залишилось тепер лише 28.

Результати роботи на Адміральському проспекті. Фото: скриншот

Також у місті розпочато демонтаж великогабаритних рекламних конструкцій. Наразі вже демонтовано 139 щитів, а також усі реклами, розміщені на стовпах зовнішнього освітлення, включаючи афішні тумби.

В Одесі скоротили кількість реклами. Фото: скриншот

Крім того, Управління реклами Одеської міської ради працює над розробкою 14 нових схем комплексного розміщення зовнішньої реклами. Загалом планують скоротити кількість таких конструкцій вполовину.

Плани щодо зовнішньої реклами в Одесі. Фото: скриншот

Ці заходи спрямовані на покращення естетичного вигляду міста та створення комфортного середовища для жителів та гостей Одеси.