Міськрада Одеси затвердила проєкт Алеї Героїв: деталі

Обговорення проєкту Алеї Героїв в Одеській міській раді. Фото: Одеська міська рада

В Одесі заплановано відкриття Алеї Героїв у парку ім. Т. Г. Шевченка. Це місце буде присвячене вшануванню пам'яті полеглих захисників, які віддали життя за свободу й незалежність України.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі міської ради Одеси.

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Алея Героїв в Одесі

Відкриття меморіалу відбудеться 29 серпня, у День пам'яті захисників України. На нараді з матерями та дружинами загиблих військових було затверджено зовнішній вигляд стендів, які будуть встановлені на Алеї.

"Ми маємо разом зробити показовий Меморіал із врахуванням світового досвіду та побажань родин загиблих Героїв", — зазначив міський голова Геннадій Труханов.

У міськраді Одеси затвердили проєкт Алеї Героїв. Фото: Одеська міська рада

Окрім цього, в Одесі також продовжують роботу з благоустрою та упорядкування місць вшанування пам'яті захисників, зокрема на одному з міських кладовищ.