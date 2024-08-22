Міськрада Одеси затвердила проєкт Алеї Героїв: деталі

Алея Героїв в Одесі — у міськраді затвердили проєкт меморіалу
В Одесі заплановано відкриття Алеї Героїв у парку ім. Т. Г. Шевченка. Це місце буде присвячене вшануванню пам'яті полеглих захисників, які віддали життя за свободу й незалежність України.
Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі міської ради Одеси.
Алея Героїв в Одесі
Відкриття меморіалу відбудеться 29 серпня, у День пам'яті захисників України. На нараді з матерями та дружинами загиблих військових було затверджено зовнішній вигляд стендів, які будуть встановлені на Алеї.
"Ми маємо разом зробити показовий Меморіал із врахуванням світового досвіду та побажань родин загиблих Героїв", — зазначив міський голова Геннадій Труханов.
Окрім цього, в Одесі також продовжують роботу з благоустрою та упорядкування місць вшанування пам'яті захисників, зокрема на одному з міських кладовищ.
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