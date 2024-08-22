Офіційна реакція МОЗ України на скандал у лікарні Одещини

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: Facebook.com/viktor.liashko

Міністерство охорони здоров'я України відреагувало на скандал, пов'язаний із неналежними умовами перебування пацієнтів у одній із психіатричних лікарень Одеської області. Комісія вже працює над з'ясуванням причин, через які пацієнти не були одразу розміщені у приміщеннях медичного закладу з належними умовами.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

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Реакція МОЗ України

У міністерстві зазначили, що скандальний медичний заклад нещодавно був приєднаний до Одеського обласного центру психічного здоров’я, який підпорядковується Одеській обласній раді. Адміністрація лікарні зобов'язана забезпечити усім, щоб пацієнти мали можливість лікуватися в належних умовах.

Допис МОЗ України. Фото: скриншот

За дорученням міністерства, департамент охорони здоров'я Одеської ОВА має провести розслідування та вивчити озвучені факти. МОЗ обіцяє надати додаткову інформацію щодо результатів розслідування та подальших дій у цій справі.