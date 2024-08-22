Офіційна реакція МОЗ України на скандал у лікарні Одещини

МОЗ України офіційно відреагувало на скандал у психлікарні на Одещині
Міністерство охорони здоров'я України відреагувало на скандал, пов'язаний із неналежними умовами перебування пацієнтів у одній із психіатричних лікарень Одеської області. Комісія вже працює над з'ясуванням причин, через які пацієнти не були одразу розміщені у приміщеннях медичного закладу з належними умовами.
Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.
Реакція МОЗ України
У міністерстві зазначили, що скандальний медичний заклад нещодавно був приєднаний до Одеського обласного центру психічного здоров’я, який підпорядковується Одеській обласній раді. Адміністрація лікарні зобов'язана забезпечити усім, щоб пацієнти мали можливість лікуватися в належних умовах.
За дорученням міністерства, департамент охорони здоров'я Одеської ОВА має провести розслідування та вивчити озвучені факти. МОЗ обіцяє надати додаткову інформацію щодо результатів розслідування та подальших дій у цій справі.
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