Кількість парковок в одесі збільшиться: деталі

Зона для паркування в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі незабаром збільшиться кількість платних парковок. Так, майже 200 нових машиномісць з'явиться у Приморському районі Одеси, де стоянки автівок потребують впорядкування.

Про це Новини.LIVE дізнались під час засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Нові парковки будуть розташовані навколо парку Перемоги, зокрема на проспекті Шевченка та вулиці Академічній. Там планують облаштувати 193 машиномісці, зокрема 20 з них — для людей з інвалідністю. Тариф складатиме 20 грн/ год.

"У разі визначення сесією Одеської міської ради КП "Одестранспарксервіс" оператором майданчиків для платного паркування на вищевказаних вулицях, перерахування до бюджету Одеси збільшиться більш ніж на 100 тис. грн щомісячно", — зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Пропозиція додаткових парковок. Фото: скриншот

У міськраді додали, що цьогоріч станом на 1 серпня в бюджет Одеси надійшло 5,1 млн гpн вiд збору за місця для паркування транспортних засобів.