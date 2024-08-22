Кількість парковок в одесі збільшиться: деталі

Додаткові парковки в Одесі — де облаштують майданчики
В Одесі незабаром збільшиться кількість платних парковок. Так, майже 200 нових машиномісць з'явиться у Приморському районі Одеси, де стоянки автівок потребують впорядкування.
Про це Новини.LIVE дізнались під час засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради.
Додаткові паркувальні майданчики в Одесі
Нові парковки будуть розташовані навколо парку Перемоги, зокрема на проспекті Шевченка та вулиці Академічній. Там планують облаштувати 193 машиномісці, зокрема 20 з них — для людей з інвалідністю. Тариф складатиме 20 грн/ год.
"У разі визначення сесією Одеської міської ради КП "Одестранспарксервіс" оператором майданчиків для платного паркування на вищевказаних вулицях, перерахування до бюджету Одеси збільшиться більш ніж на 100 тис. грн щомісячно", — зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
У міськраді додали, що цьогоріч станом на 1 серпня в бюджет Одеси надійшло 5,1 млн гpн вiд збору за місця для паркування транспортних засобів.
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