Количество парковок в одессе увеличится: детали

Зона парковки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в скором времени увеличится количество платных парковок. Так, почти 200 новых машиномест появится в Приморском районе Одессы, где стоянки автомобилей нуждаются в благоустройстве.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Новые парковки будут расположены вокруг парка Перемоги, в частности, на проспекте Шевченко и улице Академической. Там планируют обустроить 193 машиноместа, в том числе 20 из них — для людей с инвалидностью. Тариф будет составлять 20 грн/час.

"В случае определения сессией Одесского городского совета КП "Одестранспарксервис" оператором площадок для платной парковки на вышеуказанных улицах, перечисление в бюджет Одессы увеличится более чем на 100 тыс. грн ежемесячно", — отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Предложение дополнительных парковок. Фото: скриншот

В горсовете добавили, что в этом году по состоянию на 1 августа в бюджет Одессы поступило 5,1 млн грн от сбора за места для парковки транспортных средств.