Одесситка, обвиняемая в деле надругательства над флагом Украины, не явилась в суде

Здание Приморского районного суда Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 августа, должно было состояться судебное заседание по делу женщины, осуществившей надругательство над государственным флагом на Европейской площади в Одессе. Однако обвиняемая во второй раз не явилась, поэтому теперь ее должны разыскать правоохранительные органы.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

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Второй раз не появилась на заседании

Очередное судебное заседание по делу женщины, совершившей надругательство над флажками с именами защитников в Одессе, перенесли. Правоохранители должны установить ее местонахождение и принудительно доставить в зал суда.

"Без обвиняемой невозможно продолжить слушание. В связи с тем, что посланные судебные запросы она не получила, считаю, что есть все основания предоставить судебное поручение органу досудебного расследования по установлению места жительства и пребывания обвиняемой и доставки ее в суд", — отметил прокурор.

Суть дела

Напомним, что на Европейской площади в Одессе 28-летняя местная жительница справила естественные потребности на газонной части, где установлены сине-желтые флажки в память о павших героях-защитниках Украины. После этого она использовала государственные символы в качестве туалетной бумаги. Полицейские быстро установили личность правонарушительницы и задержали ее у железнодорожного вокзала. Женщина признала свою вину, однако досудебное заседание проигнорировала.

Женщина, которая потребовала флаги, установлены в честь воинов. Фото: Нацполиция

Флаги, над которыми женщина совершила поругание. Фото: Сергей Коваленко

Какое наказание грозит

Женщину обвинили по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (публичное надругательство над Государственным флагом Украины) и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом). За эти правонарушения ей грозит до трех лет лишения свободы.