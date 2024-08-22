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Наруга над державним прапором в Одесі — обвинувачена знову не з'явилась у суді

22 серпня 2024 15:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Одеситка, обвинувачена у справі наруги над прапором України, не з'явилась у суді
Будівля Приморського районного суду м. Одеси. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 22 серпня, мало б відбутися судове засідання щодо справи жінки, яка здійснила наругу над державним прапором на Європейській площі в Одесі. Однак обвинувачена вдруге не з'явилась, тож тепер її мають розшукати правоохоронні органи.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події. 

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Вдруге не з'явилась на засіданні

Чергове судове засідання у справі жінки, яка здійснила наругу над прапорцями з іменами захисників в Одесі, перенесли. Наразі правоохоронці мають встановити її місцезнаходження та примусово доставити до залу суду.

"Без обвинуваченої неможливо продовжити слухання. У зв'язку з тим, що надіслані судові запити вона не отримала, вважаю, що є усі підстави надати судове доручення органу досудового розслідування щодо встановлення місце мешкання та перебування обвинуваченої та доставки її до суду", — зазначив прокурор.

Суть справи

Нагадаємо, що на Європейській площі в Одесі 28-річна місцева жителька справила природні потреби на газонній частині, де встановлені синьо-жовті прапорці в пам'ять про полеглих героїв-захисників України. Після цього вона використала державні символи в якості туалетного паперу. Поліцейські швидко встановили особу правопорушниці та затримали її біля залізничного вокзалу. Жінка визнала свою провину, однак досудове засідання проігнорувала. 

Наруга над державним прапором в Одесі — обвинувачена знову не з'явилась у суді - фото 1
Жінка, яка справила потребу на прапори, встановлені на честь воїнів. Фото: Нацполіція
Жінка справляла потребу у центрі Одеси
Прапори, над якими жінка скоїла наругу. Фото: Сергій Коваленко

Яке покарання загрожує

Жінку звинуватили за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над Державним прапором України) та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом). За ці правопорушення їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

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