Одеситка, обвинувачена у справі наруги над прапором України, не з'явилась у суді

Будівля Приморського районного суду м. Одеси. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 серпня, мало б відбутися судове засідання щодо справи жінки, яка здійснила наругу над державним прапором на Європейській площі в Одесі. Однак обвинувачена вдруге не з'явилась, тож тепер її мають розшукати правоохоронні органи.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Чергове судове засідання у справі жінки, яка здійснила наругу над прапорцями з іменами захисників в Одесі, перенесли. Наразі правоохоронці мають встановити її місцезнаходження та примусово доставити до залу суду.

"Без обвинуваченої неможливо продовжити слухання. У зв'язку з тим, що надіслані судові запити вона не отримала, вважаю, що є усі підстави надати судове доручення органу досудового розслідування щодо встановлення місце мешкання та перебування обвинуваченої та доставки її до суду", — зазначив прокурор.

Суть справи

Нагадаємо, що на Європейській площі в Одесі 28-річна місцева жителька справила природні потреби на газонній частині, де встановлені синьо-жовті прапорці в пам'ять про полеглих героїв-захисників України. Після цього вона використала державні символи в якості туалетного паперу. Поліцейські швидко встановили особу правопорушниці та затримали її біля залізничного вокзалу. Жінка визнала свою провину, однак досудове засідання проігнорувала.

Жінка, яка справила потребу на прапори, встановлені на честь воїнів. Фото: Нацполіція

Прапори, над якими жінка скоїла наругу. Фото: Сергій Коваленко

Яке покарання загрожує

Жінку звинуватили за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (публічна наруга над Державним прапором України) та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом). За ці правопорушення їй загрожує до трьох років позбавлення волі.