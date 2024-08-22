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Психлікарня на Одещині просить додаткового фінансування на ґрунті скандалу з харчуванням

22 серпня 2024 14:53
Верзілова Єлизавета - редактор
Необхідне фінансування: деталі скандалу з психлікарнею на Одещині
Військові скаржаться на умови в Одеській обласний психіатричній лікарні. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Керівництво Одеської обласної психіатричної лікарні знало про проблеми з харчуванням, але питання не вирішувалося до останнього часу. Однак нещодавно справа зрушилася з мертвої точки та, як зазначили у психлікарні, керівництво  підняло питання виділення додаткових коштів. 

Про це стало відомо під час розмови представників закладу із представницею Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області Марією Поповою. 

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Керівництво лікарні було ознайомлено із змінами до норм харчування військовослужбовців. Директор закладу Станіслав Сервецький підтвердив наявність відповідного документа. 

"Так, цей документ у нас є, він вивчався нашим керівництвом та юристами. Але особливість така, що норми встановленні для закладів воєнного підпорядкування, тобто шпиталів. Це питання вже до юристів. Також два тижні тому була пропозиція, аби нам дали фінансування для військових", — сказав директор лікарні.

Психлікарня на Одещині просить додаткового фінансування на ґрунті скандалу з харчуванням - фото 1
Директор про проблеми фінансування. Фото: Новини.LIVE 

Пан Станіслав що він особисто не працював на цій посаді раніше, але підтвердив, що з моменту виявлення проблеми було вжито заходів для її вирішення, включаючи розробку нових стандартів харчування та подання запиту на додаткові кошти. Тож керівництво лікарні все ж звернулося до вищих інстанцій з проханням про додаткове фінансування для покращення харчування військових пацієнтів.

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