Необходимое финансирование: детали скандала с психбольницей в Одесской области

Военные жалуются на условия в Одесской областной психбольнице. Фото: скриншот

Руководство Одесской областной психиатрической больницы знало о проблемах с питанием, но вопрос не решался до последнего времени. Однако недавно дело сдвинулось с мертвой точки и, как отметили в психушке, руководство подняло вопрос выделения дополнительных средств.

Об этом стало известно во время разговора представителей заведения с представительницей Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области Марией Поповой.

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Руководство больницы было ознакомлено с изменениями норм питания военнослужащих. Директор учреждения Станислав Сервецкий подтвердил наличие соответствующего документа.

"Да, этот документ у нас есть, он изучался нашим руководством и юристами. Но особенность такова, что нормы установлены для заведений военного подчинения, то есть госпиталей. Это вопрос уже к юристам. Также две недели назад было предложение, чтобы нам дали финансирование для военных", — сказал директор больницы.

Директор опроблемах финансирования. Фото: Новини.LIVE

Господин Станислав, что он лично не работал на этом посту ранее, но подтвердил, что с момента выявления проблемы были приняты меры по ее решению, включая разработку новых стандартов питания и запрос на дополнительные средства. Поэтому руководство больницы все же обратилось в высшие инстанции с просьбой о дополнительном финансировании для улучшения питания военных пациентов.