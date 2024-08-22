Знали о недостатках питания: ответ работников психбольницы Одесчины

В психбольнице Одесской области отметили, что жалобы поступали раньше. Иллюстративное фото: omr.gov.ua

В ходе разговора журналистов с сотрудниками медицинского учреждения в Одесской области, где объявил голодовку военный, оказалось, что жалобы о качестве пищи поступали и раньше. Однако из-за отсутствия финансирования исправить ситуацию руководство больницы не смогло.

Об этом в ответ первому заместителю Одесской ОВА Александру Харлову сообщили работники больницы.

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Жалобы на питание поступали раньше

Первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов спросил, поступали ли жалобы по поводу некачественного питания или условий содержания пациентов. Сотрудники больницы подтвердили, что военные неоднократно выражали свое недовольство.

"Действительно, были жалобы от военных, которые требовали питания, предусмотренного для них стандартами. Они утверждали, что на них выделяется 800 гривен на питание. Однако никаких дополнительных средств от Министерства обороны мы не получали, и они были на том питании, которое обеспечивает НСЗУ ", — отметила работница медучреждения.

Несмотря на жалобы, в психбольнице заявили, что качество пищи отвечало установленным требованиям и стандартам, а все пациенты, включая военнослужащих, получали питание в соответствии с условиями договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).