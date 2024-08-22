Бойовий медик про умови в Одеській психлікарні

Бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти Петро Конопля Фото: Новини.LIVE

Бойовий медик різко висловився про умови лікування та харчування в Одеській обласній психіатричній лікарні, де він перебуває разом із іншими військовими. За його словами, те, що відбувається в закладі, важко назвати лікуванням, а керівництво ігнорує скарги пацієнтів.

Про це повідомив бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти Петро Конопля.

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Через умови перебування психологічний стан військового лише погіршується, а не покращується. Також немає позитивних змін у фізичному стані. Окрім цього, якість харчування є абсолютно неприйнятною, особливо для людей, які потребують особливого раціону.

"Тут відбувається щось, що можна було б назвати лікуванням, але я назву це катуванням. Ми сидимо в дуже важких умовах, а їжа, якою нас годують, годиться хіба що для свиней. Я знаходжусь тут другий тиждень, але хлопці, які тут перебувають довше, кажуть, що так їх годували і раніше, і так годують роками", — заявив Петро Конопля.

Скарги без уваги

За словами пана Петра, військові, які перебувають на реабілітації, зверталися і до директора, і на гарячі лінії щодо умов утримання. Однак жодної реакції не отримали, хоча самі працівники закладу розуміють, що харчування вимагає змін.

"Те, що вони нам дають, навіть не можна назвати їжею. Це із найдешевших продуктів, дуже сильно переварене. Лікар сам сказав, що він того не їсть. І вчора приходила перевірка, і вона казала, що вона б не годувала цим ні свою дитину, ні свого чоловіка", — додав Петро Конопля.

Військовий заявив, що розпочав голодування і не планує їсти, доки умови лікування не покращиться.