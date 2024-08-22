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Аварії на водопроводі Одеси — адреси відключень на сьогодні

22 серпня 2024 12:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення водопостачання в Одесі сьогодні: список аварій
Відключення води в Одесі на сьогодні, 22 серпня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі сьогодні, 22 серпня, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання мають відновити до 18:00. Зазначимо, що час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Світле село — кооператив "Світанок";
  • Євгена Чикаленка, 59 — 71;
  • просп. Добровольського, 84 — 90;
  • Більшовик ж/м — усі будинки.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

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