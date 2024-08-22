Зміни руху громадського транспорту в Одесі сьогодні: деталі

Зміни у русі громадського трапорту в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 серпня, у Київському районі міста енергетики проводять ремонті роботи. У зв'язку з цим рух тролейбусних маршрутів №9 та №10 змінено.

Про це у четвер, 22 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Зміна руху тролейбусів в Одесі

Сьогодні з 10:00 до 14:00 змінено рух тролейбусних маршрутів, зокрема:

Тролейбус №9 : вул. Рішельєвська — вул. Суднобудівна.

Тролейбус №10: вул. Приморська — вул. Суднобудівна.

У міськраді додали, що по вул. Космонавтів з інтервалом 20-25хв курсуватимуть тролейбуси з автономним ходом.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.