Торгував гуманітаркою: в Одесі митники зупинили продаж авто для ЗСУ

Митники Одеси вилучили автомобіль. Фото: Одеська митниця

В Одесі накрили схему незаконного продажу автомобіля, який був ввезений до України як гуманітарна допомога для Збройних Сил України. Злочинці хотіли уникнути сплати митних платежів, а потім спробували продати транспорт, однак митники стали на заваді.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Деталі схеми

Автомобіль Opel Monterei, зареєстрований у Молдові, був ввезений у березні 2024 року під виглядом гуманітарної допомоги, призначеної для потреб однієї з селищних рад. Однак замість виконання своєї місії, транспортний засіб опинився на продажу з поміткою "нерозмитнений".

Одеська митниця завадила продажу гуманітарного авто. Фото: Одеська митниця

Затримання та підозри

Відносно продавця автомобіля складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Він має сплатити штраф у розмірі 100% від суми товару.

Зараз автомобіль, вартість якого оцінюється у понад 100 тисяч гривень, вилучено. Після судового розгляду транспортний засіб буде переданий у підрозділи ЗСУ, як це і було передбачено.