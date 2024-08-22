Торговал гуманитаркой: в Одессе таможенники остановили продажу авто для ВСУ

Таможенники Одессы изъяли автомобиль. Фото: Одесская таможня

В Одессе накрыли схему незаконной продажи автомобиля, ввезенного в Украину как гуманитарную помощь для Вооруженных Сил Украины. Преступники хотели избежать уплаты таможенных платежей, а затем попытались продать транспорт, однако таможенники воспрепятствовали.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Детали схемы

Автомобиль Opel Monterei, зарегистрированный в Молдове, был ввезен в марте 2024 года под видом гуманитарной помощи, предназначенной для нужд одного из поселковых советов. Однако вместо выполнения своей миссии, транспортное средство оказалось на продаже с пометкой "нерастаможенное".

Одесская таможня помешала продаже гуманитарного автомобиля. Фото: Одесская таможня

Задержание и подозрения

В отношении продавца автомобиля составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Он должен уплатить штраф в размере 100% суммы товара.

Сейчас автомобиль, стоимость которого оценивается более чем в 100 тысяч гривен, изъят. После судебного разбирательства транспортное средство будет передано в подразделения ВСУ, как это было предусмотрено.