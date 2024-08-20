Германия передала Одессе самосвалы: горсовет

Германия передала Одессе самосвалы. Фото: Одесский городской совет

Германия не перестает поддерживать Украину, в частности, наш город, в сложные времена военной агрессии. Так, страна передала для коммунальщиков Одессы два современных самосвала с краном.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Федеральное агентство по технической помощи Германии (THW) стало инициатором поставки новой техники в Одессу. Поэтому технический парк КП "Городские дороги" пополнился двумя самосвалами IVECO. Оба транспорта с кранами-манипуляторами, что облегчит работу коммунальщиков.

Новые самосвалы прибыли в Одессу. Фото: Одесский городской совет

Самосвалы из Германии с краном-манипулятором. Фото: Одесский городской совет

Отметим, что ранее благодаря партнерству с THW Одесса получила генераторы, транспортные средства и защитное снаряжение.