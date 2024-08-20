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Россия вывела малые ракетные корабли из Черного моря в Каспийское — какая угроза

20 августа 2024 17:27
Верзилова Єлизавета - редактор
Оккупанты перебросили ракетоносители с Черного моря в Каспийское
МРК проекта "Каракурт" в море. Фото: россМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Россия вывела два малых ракетных корабля (МРК) проекта "Каракурт" из Черного моря в Каспийское внутренними водными путями. Эти единицы флота оснащены "Калибрами" и могут наносить удары по территориям Украины.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" сообщил речик ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Малые ракетные корабли были переведены по Володинскому каналу, который позволяет им перемещаться между разными водными регионами России. Они были построены в Зеленодольске, расположенном в Татарстане, и еще не введены в строй.

"Россияне вывели из одного Черноморского региона два малых ракетных корабля проекта "Каракурт". Они еще не введены в строй фактически. Вывели они их Володинским каналом, эти корабли могут пройти такими каналами" , — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Угроза от кораблей

Технические возможности ракет "Калибр", которые могут быть использованы из Каспия, позволяют их применение. Однако угроза этих средств поражения значительно снизилась с начала полномасштабного вторжения.

"Что касается технических параметров, то характеристики ракет "Калибр" позволяют их применять даже с акватории Каспия. Но технические способности именно этих ракет уже на сегодняшний день не представляют такой огромной угрозы, как в начале полномасштабной войны", — отметил спикер ВМС ВС Украины.

Переброска таких кораблей на Каспий может быть воспринята как капитуляция РФ в Черноморском регионе, хотя это и противоречит имперским амбициям Кремля.

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Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

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