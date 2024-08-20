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Разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс" не способен выходить в море

20 августа 2024 16:22
Верзилова Єлизавета - редактор
Корабль РФ "Иван Хурс" до сих пор не способен выходить в море: причины
Корабль "Иван Хурс" в порту. Фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс", пораженный украинскими военными, до сих пор остается в пункте базирования. Он не выходит в море из-за высокой вероятности повторной атаки.

Об этом в эфире телемарафона во вторник, 20 августа, заявил спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Сейчас у россиян нет особого смысла использовать такие корабли в разведывательных целях. Страна-агрессор не имеет гарантий, что оборудование "Иван Хурс" было восстановлено. А учитывая успехи ВСУ в Черном море, не исключена вероятность повторного поражения.

"Не факт, что его оборудование уже восстановлено после того поражения, которое он получил от военных морских сил в прошлый раз. Но так или иначе, сейчас задействовать подобные единицы россияне не рискуют по понятным причинам, поэтому он продолжает находиться в пункте базирования без выходов в море", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

По словам Плетенчука, факт того, что "Иван Хурс" продолжает оставаться в порту, может свидетельствовать о том, что россияне опасаются повторных атак и не обладают достаточной уверенностью в его боеспособности.

Что известно о корабле "Иван Хурс"

"Иван Хурс" — это современный разведывательный корабль российского ВМФ, спущенный на воду в 2017 году. Он предназначен для обеспечения связи и управления флотом, а также для проведения радиоэлектронной разведки.

Разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс" не способен выходить в море - фото 1
Корабль "Иван Хурс" до поражения. Фото: росСМИ

В мае 2023 года "Иван Хурс" украинские войска повредили судно во время боевых действий в Черном море. После этого корабль был отправлен на ремонт, но нет информации о том, были ли полностью восстановлены его системы и способность выполнять боевые задания.

Подвели "Иван Хурс"
Морскими дронами был поражен "Иван Хурс". Фото: скриншот

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16:46 В Киеве будут судить чиновника КГГА за злоупотребление властью — что натворил

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16:36 Зеленский прокомментировал решение Рады о запрете УПЦ МП в Украине

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

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