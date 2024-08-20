Корабель РФ "Іван Хурс" досі не здатний виходити в море: причини

Корабель "Іван Хурс" у порту. Фото: росЗМІ

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який був уражений українськими військовими, досі залишається у пункті базування. Він не виходить у море через високу ймовірність повторної атаки.

Про це в етері телемарафону у вівторок, 20 сепрня, заявив речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Корабель досі у пункті базування

Зараз у росіян немає особливого сенсу використовувати такі кораблі в розвідувальних цілях. Країна-агресор немає гарантії, що обладнання "Іван Хурс" було відновлено. А враховуючи успіхи ЗСУ у Чорному морі, не виключена ймовірність повторного ураження.

"Не факт, що його обладнання вже відновлено після того ураження, яке він отримав від військових морських сил минулого разу. Але так чи інакше, зараз задіювати подібні одиниці росіяни не ризикують зі зрозумілих причин, тому він продовжує перебувати в пункті базування без виходів в море", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

За словами Плетенчука, факт того, що "Іван Хурс" продовжує залишатися в порту, може свідчити про те, що росіяни побоюються повторних атак і не мають достатньої впевненості в його боєздатності.

Що відомо про корабель "Іван Хурс"

"Іван Хурс" — це сучасний розвідувальний корабель російського ВМФ, який був спущений на воду в 2017 році. Він призначений для забезпечення зв'язку і управління флотом, а також для проведення радіоелектронної розвідки.

Корабель "Іван Хурс" до ураження. Фото: росЗМІ

У травні 2023 року "Іван Хурс" українські військові пошкодили судно під час бойових дій у Чорному морі. Після цього корабель був відправлений на ремонт, але наразі немає інформації про те, чи були повністю відновлені його системи та здатність виконувати бойові завдання.