Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" не здатний виходити у море arrow

Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" не здатний виходити у море

20 серпня 2024 16:22
Верзілова Єлизавета - редактор
Корабель РФ "Іван Хурс" досі не здатний виходити в море: причини
Корабель "Іван Хурс" у порту. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який був уражений українськими військовими, досі залишається у пункті базування. Він не виходить у море через високу ймовірність повторної атаки.

Про це в етері телемарафону у вівторок, 20 сепрня, заявив речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Корабель досі у пункті базування

Зараз у росіян немає особливого сенсу використовувати такі кораблі в розвідувальних цілях. Країна-агресор немає гарантії, що обладнання "Іван Хурс" було відновлено. А враховуючи успіхи ЗСУ у Чорному морі, не виключена ймовірність повторного ураження

"Не факт, що його обладнання вже відновлено після того ураження, яке він отримав від військових морських сил минулого разу. Але так чи інакше, зараз задіювати подібні одиниці росіяни не ризикують зі зрозумілих причин, тому він продовжує перебувати в пункті базування без виходів в море", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

За словами Плетенчука, факт того, що "Іван Хурс" продовжує залишатися в порту, може свідчити про те, що росіяни побоюються повторних атак і не мають достатньої впевненості в його боєздатності.

Що відомо про корабель "Іван Хурс"

"Іван Хурс" — це сучасний розвідувальний корабель російського ВМФ, який був спущений на воду в 2017 році. Він призначений для забезпечення зв'язку і управління флотом, а також для проведення радіоелектронної розвідки. 

Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" не здатний виходити у море - фото 1
Корабель "Іван Хурс" до ураження. Фото: росЗМІ

У травні 2023 року "Іван Хурс" українські військові пошкодили судно під час бойових дій у Чорному морі. Після цього корабель був відправлений на ремонт, але наразі немає інформації про те, чи були повністю відновлені його системи та здатність виконувати бойові завдання.

Підбили "Іван Хурс"
Морськими дронами був уражений "Іван Хурс". Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

Одеса війна розвідка Крим ВМС Чорне море корабель Новини Одеси флот Дмитро Плетенчук загроза кораблів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:22 Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" не здатний виходити у море

16:17 В Україні послабили відповідальність за СЗЧ — Рада ухвалила законопроєкт

16:01 У Тернополі внаслідок нічної атаки ліквідували пожежу на промисловому об'єкті

15:58 Росгвардійці готові до саботажу наказів через відправку в Курську область — АТЕШ

15:55 На Закарпатті затримали організаторів двох Viber-спільнот для ухилянтів

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

15:51 Романтика на болотах Одещини — прикордонники врятували закоханих з плавнів

15:49 Учитель у двох школах — чи надається відстрочка такому педагогу

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

15:37 ВАКС визначив дату наступного засідання у справі Князєва

15:28 В ДТП на Київщині постраждала дитина — почалось розслідування

16:22 Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" не здатний виходити у море

16:17 В Україні послабили відповідальність за СЗЧ — Рада ухвалила законопроєкт

16:01 У Тернополі внаслідок нічної атаки ліквідували пожежу на промисловому об'єкті

15:58 Росгвардійці готові до саботажу наказів через відправку в Курську область — АТЕШ

15:55 На Закарпатті затримали організаторів двох Viber-спільнот для ухилянтів

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

15:51 Романтика на болотах Одещини — прикордонники врятували закоханих з плавнів

15:49 Учитель у двох школах — чи надається відстрочка такому педагогу

15:37 ВАКС визначив дату наступного засідання у справі Князєва

15:28 В ДТП на Київщині постраждала дитина — почалось розслідування

15:26 В Криму гучно щоночі — Сили оборони України говорять не про всі події на півострові

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин