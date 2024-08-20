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Працював на ФСБ та чекав окупації — СБУ затримала медика з Одещини

20 серпня 2024 10:51
Верзілова Єлизавета - редактор
На Одещині медик працював на ФСБ: деталі слідства
Медпрацівника Одещини затримали за підозрою у держзраді. Фото: СБУ
Верзілова Єлизавета - редактор

Медпрацівник з Одещини власної ініціативи почав передавати ФСБ РФ дані про місця дислокації українських військових та техніки.  В обмін на співпрацю він очікував на високу посаду, однак максимум, який може отримати — довічне ув'язнення.

Про це у понеділок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Росіяни пообіцяли 39-річному фельдшеру місцевої станції екстреної медичної допомоги підвищення до посади в майбутній окупаційній адміністрації у разі захоплення Одещини. Агент активно передавав ворогу інформацію про місця дислокації українських захисників, роз'їжджаючи на кареті "швидної", аби не бути підозрілим.  

Агент-медик на Одещині
Допис прокуратури. Фото: скриншот

Він з радістю "здавав" агресору інформацію про розташування підрозділів Сил ТрО ЗСУ, ДПСУ та Морської охорони, спостерігав за рухом суден у порту та навіть збирав дані про типи вантажів. Отримані відомості зрадник відображав на картах, а потім надсилав усе своїм кураторам з РФ.

  • Медика з Одещини затримали
    Листування агента з кураторами. Фото: СБУ
  • Працював на ФСБ та чекав окупації — медика з Одещини підозрюють у держзраді - фото 3
    Агент з Одещини зливав дані ворогам. Фото: СБУ
  • Працював на ФСБ та чекав окупації — медика з Одещини підозрюють у держзраді - фото 4
    Куратори з РФ надавали вказівки щодо інформації. Фото: СБУ
  • Працював на ФСБ та чекав окупації — медика з Одещини підозрюють у держзраді - фото 5
    Медик з Одещини помічав усе на картах. Фото: СБУ
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Яке покарання загрожує

За державну зраду за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України медичному працівнику загрожує не керівна посада, а реальний термін. Наразі агент перебуваю під вартою без можливості вийти під заставу, а максимальне покарання — довічне ув'язнення.

Зрадник під вартою, Одещина
Медик-агент РФ перебуває під вартою. Фото: Одеська обласна прокуратура

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11:40 Близько 2 млрд грн на доплати — у ПФУ розповіли про підтримку пенсіонерів

11:33 Байден приписав собі в політичні здобутки протистояння України агресії РФ

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