В Одесской области медик работал на ФСБ: детали следствия

Работал на ФСБ и ждал оккупации — СБУ задержала медика с Одесчины
Медработник из Одесской области собственной инициативы начал передавать ФСБ РФ данные о местах дислокации украинских военных и техники. В обмен на сотрудничество он ожидал высокой должности, однако максимум, который может получить — пожизненное заключение.
Об этом в понедельник, 20 августа, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Детали деятельности
Россияне пообещали 39-летнему фельдшеру местной станции экстренной медицинской помощи повышение должности в будущей оккупационной администрации в случае захвата Одесчины. Агент активно передавал врагу информацию о местах дислокации украинских защитников, разъезжая на карете "скорой", чтобы не быть подозрительным.
Он с радостью "сдавал" агрессору информацию о расположении подразделений Сил ТРО ВСУ, ГПСУ и Морской охраны, наблюдал за движением судов в порту и даже собирал данные о типах грузов. Полученные сведения предатель отображал на картах, а затем посылал все своим кураторам из РФ.
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Переписка агента с кураторами. Фото: СБУ
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Агент из Одесской области сливал данные врагам. Фото: СБУ
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Кураторы из РФ предоставляли указания по информации. Фото: СБУ
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Медик из Одесщины замечал все на картах. Фото: СБУ
Какое наказание грозит
За государственную измену по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовному кодексу Украины медицинскому работнику грозит не руководящая должность, а реальный срок. Пока агент находится под стражей без возможности выйти под залог, а максимальное наказание — пожизненное заключение.
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