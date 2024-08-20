В Одесской области медик работал на ФСБ: детали следствия

Медработника Одесчины задержали по подозрению в госизмене. Фото: СБУ

Медработник из Одесской области собственной инициативы начал передавать ФСБ РФ данные о местах дислокации украинских военных и техники. В обмен на сотрудничество он ожидал высокой должности, однако максимум, который может получить — пожизненное заключение.

Об этом в понедельник, 20 августа, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

Россияне пообещали 39-летнему фельдшеру местной станции экстренной медицинской помощи повышение должности в будущей оккупационной администрации в случае захвата Одесчины. Агент активно передавал врагу информацию о местах дислокации украинских защитников, разъезжая на карете "скорой", чтобы не быть подозрительным.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Он с радостью "сдавал" агрессору информацию о расположении подразделений Сил ТРО ВСУ, ГПСУ и Морской охраны, наблюдал за движением судов в порту и даже собирал данные о типах грузов. Полученные сведения предатель отображал на картах, а затем посылал все своим кураторам из РФ.

Переписка агента с кураторами. Фото: СБУ

Агент из Одесской области сливал данные врагам. Фото: СБУ

Кураторы из РФ предоставляли указания по информации. Фото: СБУ

Медик из Одесщины замечал все на картах. Фото: СБУ 1/4 ​ 4

Какое наказание грозит

За государственную измену по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовному кодексу Украины медицинскому работнику грозит не руководящая должность, а реальный срок. Пока агент находится под стражей без возможности выйти под залог, а максимальное наказание — пожизненное заключение.