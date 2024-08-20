Изменения в горсовете Одессы: увольнение Ниакандровой

Юлия Никандрова по собственному желанию уволена с должности в горсовете Одессы. Фото: Юлия Никандрова/Facebook

С должности начальника Службы по делам детей Одесского городского совета была уволена Юлия Никандрова. Такое решение было принято после пяти лет ее работы.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Одессы Геннадия Труханова, опубликованном в понедельник, 20 августа.

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По собственному желанию

Юлия Никандрова была уволена с должности по соглашению сторон. Она проработала в Одесском горсовете почти пять лет. На своей странице в Facebook женщина отметила, что покидает Службу по делам детей по собственному желанию, готова к новым начинаниям.

Сообщение Юлии Никандровой. Фото: скриншот

Кого избрали

По информации местных СМИ, новым начальником Службы по делам детей Одесского городского совета может стать Татьяна Проданчук. В настоящее время она занимает должность первого заместителя председателя Киевской районной администрации Одесского горсовета.

"Возглавляет координационный совет по предоставлению адресной материальной помощи жителям Киевского района, совет опеки и попечительства, комиссию по защите прав детей, экспертную комиссию и др." , – говорится на сайте ОМР.