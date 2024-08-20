Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відповідальність за дітей Одещини лягла на інші плечі — чергові зміни у міській раді arrow

Відповідальність за дітей Одещини лягла на інші плечі — чергові зміни у міській раді

20 серпня 2024 10:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Зміни у міськраді Одеси: звільнення Ніякандрової
Юлію Нікандрову за власним бажанням звільнено з посади у міськраді Одеси. Фото: Юлія Нікандрова/Facebook
Верзілова Єлизавета - редактор

З посади начальника Служби у справах дітей Одеської міської ради було звільнено Юлію Нікандрову. Таке рішення було ухвалено після майже п'яти років її роботи.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Одеси Геннадія Труханова, опублікованому у понеділок, 20 серпня. 

Читайте також:
Звільнення Нікандрової
Розпорядження мера Одеси. Фото: скриншот

За власним бажанням

Юлію Нікандрову було звільнено з посади за угодою сторін.  Вона пропрацювала в Одеській міськраді загалом майже п'ять років. На своїй сторінці у Facebook жінка зазначила, що полишає Службу по справах дітей за власним бажанням, готова до нових починань.

Відповідальність за дітей Одещини лягла на інші плечі — чергові зміни у міській раді - фото 2
Допис Юлії Нікандрової. Фото: скриншот

Кого обрали

За інформацією місцевих ЗМІ, новим начальником Служби у справах дітей Одеської міської ради може стати Тетяна Проданчук. Наразі вона обіймає посаду першого заступника голови Київської районної адміністрації Одеської міськради.

"Очолює координаційну раду з питань надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Київського району, раду опіки та піклування, комісію із захисту прав дітей, експертну комісію та ін.", — йдеться на сайті ОМР.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса діти Геннадій Труханов звільнення міська рада Новини Одеси посада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:33 Законне право на відстрочку від мобілізації — повний перелік всіх підстав

10:24 Вкрав сумку з 70 тисячами гривень — у Києві зловмиснику повідомили про підозру

10:21 Відповідальність за дітей Одещини лягла на інші плечі — чергові зміни у міській раді

10:02 Усик назвав свій улюблений іноземний футбольний клуб та гравців

10:00 В ISW пояснили, як лідер кадирівського спецназу зіпсував репутацію Путіну

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

09:56 Росіяни атакували енергооб'єкт у Сумській області — без світла залишились тисячі людей

09:51 Відключення не за графіками — Одеса сьогодні буде без світла до вечора

09:42 Захисники знищили понад тисячу окупантів — Генштаб назвав нові втрати ворога

09:40 У Тернополі після нічної атаки горить промисловий об'єкт

09:38 Деякі українці втратять житлові субсидії — чому відберуть держдопомогу

10:33 Законне право на відстрочку від мобілізації — повний перелік всіх підстав

10:24 Вкрав сумку з 70 тисячами гривень — у Києві зловмиснику повідомили про підозру

10:21 Відповідальність за дітей Одещини лягла на інші плечі — чергові зміни у міській раді

10:02 Усик назвав свій улюблений іноземний футбольний клуб та гравців

10:00 В ISW пояснили, як лідер кадирівського спецназу зіпсував репутацію Путіну

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

09:56 Росіяни атакували енергооб'єкт у Сумській області — без світла залишились тисячі людей

09:51 Відключення не за графіками — Одеса сьогодні буде без світла до вечора

09:42 Захисники знищили понад тисячу окупантів — Генштаб назвав нові втрати ворога

09:40 У Тернополі після нічної атаки горить промисловий об'єкт

09:38 Деякі українці втратять житлові субсидії — чому відберуть держдопомогу

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк - 80x80

Лізуть і лізуть, — військовий бригади "Лють" про ситуацію навколо міста Торецьк

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Text

13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Text

13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин