Зміни у міськраді Одеси: звільнення Ніякандрової

Юлію Нікандрову за власним бажанням звільнено з посади у міськраді Одеси. Фото: Юлія Нікандрова/Facebook

З посади начальника Служби у справах дітей Одеської міської ради було звільнено Юлію Нікандрову. Таке рішення було ухвалено після майже п'яти років її роботи.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Одеси Геннадія Труханова, опублікованому у понеділок, 20 серпня.

Читайте також:

Розпорядження мера Одеси. Фото: скриншот

За власним бажанням

Юлію Нікандрову було звільнено з посади за угодою сторін. Вона пропрацювала в Одеській міськраді загалом майже п'ять років. На своїй сторінці у Facebook жінка зазначила, що полишає Службу по справах дітей за власним бажанням, готова до нових починань.

Допис Юлії Нікандрової. Фото: скриншот

Кого обрали

За інформацією місцевих ЗМІ, новим начальником Служби у справах дітей Одеської міської ради може стати Тетяна Проданчук. Наразі вона обіймає посаду першого заступника голови Київської районної адміністрації Одеської міськради.

"Очолює координаційну раду з питань надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Київського району, раду опіки та піклування, комісію із захисту прав дітей, експертну комісію та ін.", — йдеться на сайті ОМР.