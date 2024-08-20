Зміни у міськраді Одеси: звільнення Ніякандрової

Відповідальність за дітей Одещини лягла на інші плечі — чергові зміни у міській раді
З посади начальника Служби у справах дітей Одеської міської ради було звільнено Юлію Нікандрову. Таке рішення було ухвалено після майже п'яти років її роботи.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Одеси Геннадія Труханова, опублікованому у понеділок, 20 серпня.
За власним бажанням
Юлію Нікандрову було звільнено з посади за угодою сторін. Вона пропрацювала в Одеській міськраді загалом майже п'ять років. На своїй сторінці у Facebook жінка зазначила, що полишає Службу по справах дітей за власним бажанням, готова до нових починань.
Кого обрали
За інформацією місцевих ЗМІ, новим начальником Служби у справах дітей Одеської міської ради може стати Тетяна Проданчук. Наразі вона обіймає посаду першого заступника голови Київської районної адміністрації Одеської міськради.
"Очолює координаційну раду з питань надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Київського району, раду опіки та піклування, комісію із захисту прав дітей, експертну комісію та ін.", — йдеться на сайті ОМР.
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