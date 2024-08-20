Відключення світла в Одесі 20 серпня: адреси

Відключення не за графіками — Одеса сьогодні буде без світла до вечора
20 серпня 2024 09:51
Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК
Сьогодні, 20 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:30. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська — усі будинки;
- Балтська дорога, 28;
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;
- провулок Савранський (провулок Більшовицький), 3 — 10;
- Каришковського, 2 — 60;
- провулок 1-й Балтський, 5-й Балтський, 6-й Балтський, 8-й Балтський — усі будинки;
- Жевахова гора, 3 — 81;
- Локомотивна, 1 — 27;
- Ринкова, 7;
- провулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 13-й Чорноморський, 1 — 54;
- провулок 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Балтський — усі будинки.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- провулок Загородній, 9;
- провулок Кошового, 5в;
- Симоненка, 1, 11а, 62;
- проспект Свободи, 52, 32/а/1.
Роботи до 19:30
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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