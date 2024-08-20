Відключення світла в Одесі 20 серпня: адреси

Енергетики працюють на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 20 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, повернути світло в домівки містян обіцяють до 19:30. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Допис ОМР. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська — усі будинки;

Балтська дорога, 28;

Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;

провулок Савранський (провулок Більшовицький), 3 — 10;

Каришковського, 2 — 60;

провулок 1-й Балтський, 5-й Балтський, 6-й Балтський, 8-й Балтський — усі будинки;

Жевахова гора, 3 — 81;

Локомотивна, 1 — 27;

Ринкова, 7;

провулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 13-й Чорноморський, 1 — 54;

провулок 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Балтський — усі будинки.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

провулок Загородній, 9;

провулок Кошового, 5в;

Симоненка, 1, 11а, 62;

проспект Свободи, 52, 32/а/1.

Роботи до 19:30

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: