Отключение света в Одессе 20 августа: адреса

Энергетики работают в сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 20 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики уже работают на сетях, вернуть свет в дома горожан обещают к 19:30. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сообщение ОМР. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская — все дома;

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (8 Марта), 42 — 103;

переулок Савранский (переулок Большевистский), 3 — 10;

Карышковского, 2 — 60;

переулок 1-й Балтский, 5-й Балтский, 6-й Балтский, 8-й Балтский — все дома;

Жевахова гора, 3 — 81;

Локомотивная, 1 — 27;

Рыночная, 7;

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 13-й Черноморский, 1 — 54;

переулок 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Балтский — все дома.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

переулок Загородний, 9;

переулок Кошевого, 5в;

Симоненко, 1, 11а, 62;

проспект Свободы, 52, 32/а/1.

Работы до 19:30

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: