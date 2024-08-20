Масштабные пожары в Одесской области: в ГСЧС дали последствия

Огонь на Одесчине уничтожил более 20 гектар земли — ГСЧС сообщили детали
За минувшие сутки в Одесской области произошло 63 пожара, большинство из которых связаны с возгоранием сухой растительности. Всего выгорело 25 гектаров земли из-за жары и человеческой халатности.
Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Масштабное тление в Одессе
На полях фильтрации в городе Одесса наблюдается тление камыша на двух участках. Пожарные активно работают над проливом, привлекая четыре единицы техники и 13 пожарных.
Пожар в Одесской области
В Одесском районе, за пределами села Новая Дофиновка, горела сухая трава, мусор и кустарники на площади 4,5 га. Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы ликвидировать возгорание.
"Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", — говорится в сообщении спасателей.
Огонь повредил хозяйственное здание на площади 5 м². На месте работало пять единиц техники и 19 спасателей.
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