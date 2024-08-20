Масштабные пожары в Одесской области: в ГСЧС дали последствия

Горит сухая трава в Одесской области. Фото: ГСЧС

За минувшие сутки в Одесской области произошло 63 пожара, большинство из которых связаны с возгоранием сухой растительности. Всего выгорело 25 гектаров земли из-за жары и человеческой халатности.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Масштабное тление в Одессе

На полях фильтрации в городе Одесса наблюдается тление камыша на двух участках. Пожарные активно работают над проливом, привлекая четыре единицы техники и 13 пожарных.

Тление тростника. Иллюстративное фото: ГСЧС

Пожар в Одесской области

В Одесском районе, за пределами села Новая Дофиновка, горела сухая трава, мусор и кустарники на площади 4,5 га. Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы ликвидировать возгорание.

"Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", — говорится в сообщении спасателей.

Спасатель тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Огонь повредил хозяйственное здание на площади 5 м². На месте работало пять единиц техники и 19 спасателей.