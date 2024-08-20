Пассажирка в Одессе обратилась к таксисту на украинском языке, но тот его не понял

Такси. Иллюстративная фотография. pixels.com

В Одессе произошел скандал из-за того, что водитель такси службы Bolt не понимал украинский язык, а вместо того, чтобы извиниться, высадил украиноязычную пассажирку. Девушка уже отправила жалобу в службу Bolt.

Об этом в своем Telegram пишет одесский активист и общественный деятель Демьян Ганул.

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В чем причина скандала

Как оказалось, украиноязычная пассажирка хотела помочь водителю лучше объехать неудобную дорожную развязку возле своего дома. Поэтому обратилась к нему на украинском. Водитель ответил, что не понимает украинский язык, а когда девушка миролюбиво отметила, что "пора уже выучить", то предложил ей выйти из машины.

Пассажирка уже обратилась в представительство Bolt, но на реакцию со стороны фирмы не сильно рассчитывает.

Напомним, что в языковом законе чрезвычайно важна ст. 30 "Государственный язык в сфере обслуживания потребителей", которым является украинский язык.

По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.

Это означает, что первое обращение работника сферы обслуживания должно звучать на украинском языке, а в случае просьбы клиента он имеет право, но не обязан перейти на другой язык.