Пасажирка в Одесі звернулась до таксиста українською мовою, але той її не зрозумів

Таксі. Ілюстративне фото. pixels.com

В Одесі стався скандал через те, що водій таксі служби Bolt не розумів українську, а замість того, щоб вибачитись, висадив україномовну пасажирку. Дівчина вже направила скаргу в службу Bolt.

Про це у своєму Telegram пише одеський активіст та громадський діяч Дем'ян Ганул.

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В чому причина скандалу

Як виявилось, україномовна пасажирка хотіла допомогти водію краще оминути незручну дорожню розв'язку біля свого будинку. Тому звернулась до нього українською. Водій відповів, що не розуміє української мови, а коли дівчина миролюбно зазначила, що "пора вже вивчити", то запропонував їй вийти з машини.

Пасажирка вже звернулась до представництва Bolt, але на реакцію з боку фірми не сильно розраховує.

Нагадаємо, що у мовному законі надзвичайно важливою є ст. 30 "Державна мова у сфері обслуговування споживачів", якою є українська мова.

На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

Це означає, що перше звернення працівника сфери обслуговування повинне звучати українською, а в разі прохання клієнта він має право, але не зобов'язаний перейти на іншу мову.