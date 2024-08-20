Масштабні пожежі на Одещині: у ДСНС дали наслідки

Горить суха трава на Одещині. Фото: ДСНС

За минулу добу на Одещині сталося 63 пожежі, більшість з яких пов'язані з загорянням сухої рослинності. Всього вигоріло 25 гектарів землі через спеку та людську недбалість.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Масштабне тління в Одесі

На полях фільтрації у місті Одеса спостерігається тління очерету на двох ділянках. Пожежники активно працюють над проливом, залучивши чотири одиниці техніки та 13 вогнеборців.

Тління очерету. Ілюстративне фото: ДСНС

Пожежа на Одещині

В Одеському районі, за межами села Нова Дофінівка, горіла суха трава, сміття та чагарники на площі 4,5 га. Пожежникам знадобилось майже дві години, щоб ліквідувати загоряння.

"Загиблих та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленою особою", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Рятувальник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Вогонь пошкодив господарчу споруду на площі 5 м². На місці працювали п'ять одиниць техніки та 19 рятувальників.