Масштабні пожежі на Одещині: у ДСНС дали наслідки

Вогонь на Одещині знищив понад 20 гектар землі — ДСНС повідомили деталі
За минулу добу на Одещині сталося 63 пожежі, більшість з яких пов'язані з загорянням сухої рослинності. Всього вигоріло 25 гектарів землі через спеку та людську недбалість.
Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.
Масштабне тління в Одесі
На полях фільтрації у місті Одеса спостерігається тління очерету на двох ділянках. Пожежники активно працюють над проливом, залучивши чотири одиниці техніки та 13 вогнеборців.
Пожежа на Одещині
В Одеському районі, за межами села Нова Дофінівка, горіла суха трава, сміття та чагарники на площі 4,5 га. Пожежникам знадобилось майже дві години, щоб ліквідувати загоряння.
"Загиблих та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленою особою", — йдеться у повідомленні рятувальників.
Вогонь пошкодив господарчу споруду на площі 5 м². На місці працювали п'ять одиниць техніки та 19 рятувальників.
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